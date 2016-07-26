Уволенную из-за фото красноярскую учительницу музыки могут восстановить

Уволенную после скандала красноярскую учительницу музыки могут восстановить на работе из-за некорректности в заявлении, сообщили 23 декабря пресс-службе управления образования Красноярска.

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Напомним, активист из Санкт-Петербурга, руководитель «Первого нравственного Российского фронта», а также борец против ЛГБТ-пропаганды — Тимур Булатов потребовал увольнения красноярского педагога дополнительного образования Марии Шестополавой после изучения аккаунтов молодой учительницы в социальных сетях. Мужчина заявил, что фотографии, размещенные на странице девушки, развращают ее воспитанников. Сама девушка пообещала подать на мужчину в суд и защищать свою репутацию.

Проведенная главным управлением образования проверка не подтвердила слова девушки о том, что ее заставили написать заявление. Она была в соответствии с законом ознакомлена с приказом об увольнении, трудовая книжка выдана своевременно.

«Однако в ходе проверки установлено, что заявление работником написано некорректно, с указанием предлога „с“, что ставит под сомнение конкретную дату увольнения педагога. Директор образовательного учреждения не предприняла мер по уточнению корректной даты прекращения трудовых отношений с сотрудником. По итогам проверки было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя ЦДО № 4 Этцель. Трудовые отношения с Шестопаловой Марией могут быть восстановлены по её инициативе», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в управлении приняли решение о том, чтобы возобновить служебную проверку об этичности поведения девушки — будет проведена экспертиза ее действующих страниц в социальных сетях. Оценка опубликованным материалам будет дана до конца января 2017 года.

«Отметим, существует ряд нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы профессиональной этики педагогов. В частности, есть Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон „Об образовании в РФ“, а также Федеральный модельный кодекс, рекомендованный Министерством образования и науки РФ, опираясь на который образовательные учреждения составляют собственные кодексы. Соответствующая информация вносится в Уставы учреждений и трудовые договоры сотрудников. В модельном кодексе говорится о том, что учителю необходимо воздержаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб его репутации. Кроме того, педагогу следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации. Нарушение кодекса рассматривается на заседаниях коллегиальных органов. Нарушение принятых норм, совершение аморального поступка может стать поводом для дисциплинарных взысканий и даже увольнения сотрудника», — пояснили в управлении.

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Некоторые учреждения вносят в свои нормативные документы условия, которые регламентируют поведение работника в соцсетях. «Принимая во внимание широкое использование социальных сетей, образовательным учреждениям рекомендовано пересмотреть локальные документы и внести дополнения, касающиеся поведения сотрудников в сети. Аналогичные изменения также могут быть внесены в трудовые договоры с педагогами», — пояснили в управлении, отметив, что к нарушениям могут быть отнесены демонстрация курения и употребление алкогольных напитков.

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