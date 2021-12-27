Уволенная из-за фото и пирсинга учительница вернулась на работу

Сегодня на свое рабочее место в красноярском центре дополнительного образования № 4 вернулась преподаватель по вокалу, уволившаяся после скандала с претензиями питерского «борца за нравственность».

Напомним, что 23 декабря в пресс-службе управления образования Красноярска заявили, что ее могут восстановить в должности, так как ее заявление на увольнение было написано некорректно. Одновременно сообщалось о возобновлении служебной проверки в ее отношении.

«С сегодняшнего дня я снова работаю в ЦДО, разговор о восстановлении у нас был вчера. Я побоялась какой-нибудь „подлянки“, поэтому пошла туда с адвокатом. Разговор проходил с завучем, так как директора на месте не было. В целом разговор был напряженный, почти ничего кроме „вы готовы возобновить трудовые отношения“ мы не слышали. Сейчас попробую там поработать, надеюсь, что обижать не будут. Извиняться там, как минимум за то, что наговорили про меня в СМИ, никто не собирается. Но, на данный момент, это для меня лучший способ восстановить репутацию, да и детей до конца учебного года хотелось бы. Надеюсь, что дадут спокойно уроки вести», — рассказала Newslab.ru сама Мария Шестопалова.

Также она сообщила, что питерский активист Тимур Булатов, после жалобы которого вокруг красноярской учительницы и разразился скандал, продолжает выходить с ней на связь: «Мне пишет периодически, видимо, пытается на агрессию спровоцировать, пытается даже отца моего задеть в данной ситуации».

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Как ранее сообщалось, девушка намерена бороться за восстановление собственной репутации. За помощью она обратилась к юристу, который предостерег ее о том, что подобные процессы всегда очень проблемные и затратные.

Отметим, ситуация не оставила красноярцев и даже жителей других регионов равнодушными: за последнюю неделю у молодой учительницы появилась большая группа поддержки. Интернет-пользователи выражают свою поддержку на ее странице в социальной сети и в личных сообщениях. Но нашлись и те, кто в своих комментариях на различных интернет-площадках выступил в поддержку строгих моральных требований, предъявляемых к учителю.