Уволенная из-за фото и пирсинга учительница музыки хочет восстановить репутацию

Красноярский педагог по вокалу, которая уволилась по собственному желанию из-за обвинений, направленных петербургским активистом Тимуром Булатовым в образовательные и правоохранительные ведомства, планирует ответные действия в адрес заявителя.

«Я намерена в первую очередь восстановить свою репутацию, потому что меня оклеветали, выставили непонятно кем и чем и поставили под вопрос мою профпригодность. 6 часов меня заставляли и „обрабатывали“, чтобы я написала это заявление... С теми, кто пострадал от действий Тимура Булатова, постепенно уже связываюсь, пока что пытаюсь понять, как грамотнее поступить», — поделилась планами с Newslab.ru Мария Шестопалова.

Бывший учитель отметила, что намерена написать заявление как минимум на оскорбления личности, которые, на ее взгляд, содержались как в обращениях активиста, направленных в разные инстанции Красноярска, так и на его личных страницах в социальных сетях.

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Напомним, санкт-петербургский активист, руководитель «Первого нравственного Российского фронта», а также борец против ЛГБТ-пропаганды — Тимур Булатов потребовал увольнения красноярского педагога дополнительного образования Марии Шестополавой после изучения аккаунтов молодой учительницы в социальных сетях. Булатов ведет эту деятельность с 2008 года и, по его личным подсчетам, способствовал увольнению более чем 60 преподавателей по всей России, которые, на его взгляд, развращали детскую психику.

В отношении красноярки в муниципальном центре допобразования была начата служебная проверка, но девушка уволилась, не дожидаясь ее окончания.