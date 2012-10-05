В Красноярске сегодня: проверка напитков и программа праздников

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 22 декабря.
Сегодня в Красноярске ожидается резкое похолодание. По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха в краевом центре в течение суток составит −19, −21 °С, с понижением в течение дня. Осадков не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
22 декабря состоится четвертое заседание второй сессии Законодательного Собрания. В повестке значится более 30 вопросов. Особое внимание депутаты намерены уделить ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, есть в повестке и вопрос об основных результатах деятельности АО «Красноярская региональная энергетическая компания».
Сегодня в Центральном районном суде продолжится рассмотрение иска о защите чести и достоинства, выдвинутого вице-мэром и главой департамента горхозяйства Игорем Титенковым против депутата Горсовета Аркадия Волкова.
Красноярский ЦСМ объявит итоги рейтинговой оценки белого игристого вина категории брют. Экспертам предстоит определить лучший из 11 образцов, произведенных во Франции и семи регионах России.
О новогодних мероприятиях в Красноярске журналистам сегодня расскажут министр культуры края Елена Мироненко, руководитель главного управления культуры мэрии Наталья Малащук и другие специалисты.
С 14:30 до 18:30 из-за ремонтных работ будет приостановлено холодное водоснабжение в зданиях по чётной стороне пр. Металлургов, с 6 по 22 дом, включая все буквы, и по нечётной стороне ул. Воронова, с 3 по 47 дом со всеми буквами. В связи с ремонтом пожарного гидранта на сетях дома пр. Металлургов, 18, подача холодной воды по этому адресу возобновится в 20:00.
В 17:00 в Свердловском районе (60 лет Октября, 36) состоится открытие дворовой ёлки. Для зрителей выступят творческие коллективы, а встречать гостей мероприятия будут Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, запланированный на 22 декабря концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из-за болезни артиста перенесен.