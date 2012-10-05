В Красноярске сегодня: проверка напитков и программа праздников

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 22 декабря.

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Сегодня в Красноярске ожидается резкое похолодание. По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха в краевом центре в течение суток составит −19, −21 °С, с понижением в течение дня. Осадков не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

22 декабря состоится четвертое заседание второй сессии Законодательного Собрания. В повестке значится более 30 вопросов. Особое внимание депутаты намерены уделить ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, есть в повестке и вопрос об основных результатах деятельности АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Сегодня в Центральном районном суде продолжится рассмотрение иска о защите чести и достоинства, выдвинутого вице-мэром и главой департамента горхозяйства Игорем Титенковым против депутата Горсовета Аркадия Волкова.

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Красноярский ЦСМ объявит итоги рейтинговой оценки белого игристого вина категории брют. Экспертам предстоит определить лучший из 11 образцов, произведенных во Франции и семи регионах России.

О новогодних мероприятиях в Красноярске журналистам сегодня расскажут министр культуры края Елена Мироненко, руководитель главного управления культуры мэрии Наталья Малащук и другие специалисты.

С 14:30 до 18:30 из-за ремонтных работ будет приостановлено холодное водоснабжение в зданиях по чётной стороне пр. Металлургов, с 6 по 22 дом, включая все буквы, и по нечётной стороне ул. Воронова, с 3 по 47 дом со всеми буквами. В связи с ремонтом пожарного гидранта на сетях дома пр. Металлургов, 18, подача холодной воды по этому адресу возобновится в 20:00.

В 17:00 в Свердловском районе (60 лет Октября, 36) состоится открытие дворовой ёлки. Для зрителей выступят творческие коллективы, а встречать гостей мероприятия будут Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, запланированный на 22 декабря концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского из-за болезни артиста перенесен.