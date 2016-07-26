В Красноярске сегодня: стволовые клетки и минимальная зарплата

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 23 декабря.

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По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха в краевом центре днем составит −24, −26 °С, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-восточного направления со скоростью 3-8 м/с. На автодорогах сохраняется гололедица.

В 11:00 на Арт-набережной (около кафе «Капитанский клуб») стартует V Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Первыми своё мастерство продемонстрируют студенты красноярских вузов: будут определять лучших «скульпторов» в номинации «Молодёжные команды».

В Законодательном Собрании состоится заседание Аграрного Союза Красноярского края. Руководители сельхозпредприятий подведут итоги года и расскажут о планах на 2017 год.

В 13:20 одаренные дети Красноярья увидят «Малыша и Карлсона» на льду. Мероприятие пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север» (9 Мая, 74). В празднике примут участие более 2 тысяч ребят — дети от 9 до 13 лет, одаренные в области спорта, образования, культуры, искусства, а также дети из социально незащищенных групп населения.

В коворкинге детского технопарка «Кванториум» (КРИТБИ, Свободный, 75) состоится «ТехноЁлка». Она соберёт 15 самых успешных школьников региона, победителей федеральных и международных конкурсов и олимпиад, чьи разработки позволяют Красноярскому краю занимать лидирующие позиции в сфере научно-технического творчества молодёжи.

Сегодня же состоится подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 2017 год. Документ подпишут председатель правительства края Виктор Томенко, председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов и первый вице-президент некоммерческого партнерства работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края» Геннадий Лапунов.

Материалы по теме Названы даты открытия районных ёлок Красноярска

В 17:00 в сквере «Серебряный» (Высотная, 15) состоится открытие главной новогодней ёлки и ледового городка Октябрьского района. Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа с театрализованным представлением, мультиспортивными эстафетами, конкурсами, играми для взрослых и детей. Всех пришедших на праздник будут угощать горячим чаем и сладостями.

В 19:00 в Органном зале предпраздничный концерт дадут Ольга Лановая и известный красноярский органист Андрей Бардин. В программе (6+) прозвучат произведения Баха, Перголези, Генделя, Беллини, Джордане, Бройтигама, неаполитанские песни в исполнении Ольги Лановой (драм-сопрано) и Андрея Бардина (орган, клавесин, рояль).

В МТБЦ «Пилот» (Аэровокзальная, 10) состоится первый в городе лекторий «Курилка Гутенберга» (18+). Это некоммерческий научно-популярный проект, который инициируют волонтёры науки во многих городах России, Белоруссии, Украины и Чехии. В программе первой красноярской «научной курилки» — лекции о теориях происхождения искусства, об истории горного дела, индустриальной революции и доменных печей, о стволовых клетках. Начало в 19:00, вход свободный.