В Красноярске сегодня: готовность к Новому году и партнеры Универсиады

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 26 декабря.
По данным Гидрометцентра России, в понедельник днем в краевой столице потеплеет до −8 градусов, будет облачно, пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
26 декабря объявлено в России днем траура по погибшим при крушении военного самолета над Черным морем в районе Сочи. Развлекательные мероприятия, запланированные ранее, могут быть отменены.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня проведет расширенное совещание, посвященное готовности служб города к работе в праздничные дни. Представители ресурсоснабжающих организаций, коммунальной, транспортной сфер, полиции и системы здравоохранения доложат о ходе подготовки к работе в праздничные дни и в дни новогодних каникул. Руководители отраслей социальной сферы представят программу новогодних мероприятий.
Сегодня состоится подписание договора между дирекцией Зимней универсиады-2019 и международной компанией «Сибирское здоровье», которая по итогам конкурса стала официальным спонсором в категории «Обогащенные продукты питания».
На 26 декабря был перенесен фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в восточной части острова Татышев в номинации «Детские команды». Конкурс запланирован на 11:00, награждение команд состоится в 15:00.
На 18:00 намечено открытие ёлки в парке «Молодёжный» на «Каменке» (Павлова, 21). В программе мероприятия театрализованное представление, выступления творческих коллективов города и поздравления Деда Мороза. Для детей построен ледовый городок с горками и фигурами Деда Мороза и Снегурочки.
Театр юного зрителя сегодня покажет премьеру — спектакль для детей «Зеленая Птичка» (12+). Показ начнется в 19:00.
26 декабря в Красноярске стартует ХI Зимний суриковский фестиваль искусств. Он откроется концертом Красноярского камерного оркестра и солиста Всеволода Гузова (виолончель) и выставками «Суриков и Красноярск» в Центральной городской библиотеке им. Горького и «Художники Земли Красноярской» в Доме художника.
С 26 декабря в связи с проведением новогодних мероприятий в Сквере космонавтов будет временно перекрыто сквозное движение транспорта по ул. Терешковой и ул. Николаева. Движение автобусов маршрута № 83 будет временно осуществляться по следующей схеме: пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Комарова — пр. Ульяновский.