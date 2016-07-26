На морозной набережной Красноярска начали создавать ледовые скульптуры

На Арт-набережной Красноярска началась работа над скульптурами первых участников фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири». В стартовавшем сегодня конкурсе принимают участие команды вузов и училищ — Сибирского федерального университета, Красноярского государственного художественного института, Красноярского строительного техникума, Красноярского художественного училища И. В. Сурикова.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, официальный старт фестивалю дала руководитель главного управления культуры Наталья Малащук:

«В этом году конкурсу „Волшебный лёд Сибири“ исполняется пять лет — это юбилейный для конкурса год. Программа расширена, появились новые номинации: семейные и детские команды. Мы приглашаем всех горожан поддержать смелых и творческих красноярцев, которые заявились для участия в фестивале. Вы сможете поболеть за наших горожан и выбрать лучшую работу».

Участники молодёжных команд также будут бороться за право войти в тройку победителей и призы: победителей ждут 25 тысяч рублей, участники, занявшие второе место, получат 20 тысяч рублей, за третье место полагается 10 тысяч рублей. Конкурс проходит при поддержке благотворительного фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Совмена, отметили в пресс-службе.

Председатель жюри, художник, скульптор и одиннадцатикратный победитель международных конкурсов по ледовой скульптуре Александр Зайцев дал участиникам небольшой мастер-класс по вырезанию фигур изо льда. По его словам, главное — это хорошее настроение и инструмент:

«У природы нет плохой погоды! Я недавно вернулся из Якутии. Там минус 30 было. И местные скульпторы говорят, что это еще жарко, а вот минус 60 — да, холодно!»

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Напомним, конкурс в номинации «Детские команды» перенесен с 24 декабря на 26 декабря (понедельник). Начало в 11:00, место проведения — восточная часть острова Татышев. Основной соревновательный этап среди профессиональных скульпторов пройдёт с 3 по 8 января 2017 года также на острове Татышев. ​