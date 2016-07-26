В Красноярске из-за морозов переносятся новогодние празднования

Из-за резкого похолодания в Красноярске меняются даты новогодних мероприятий. Так, новогодний праздник в парке им. 400-летия Красноярска перенесли с 24 на 29 декабря, сообщили в мэрии.

Теперь не на предстоящих выходных, а 29 декабря, в 16:30, красноярцев и гостей города ждут в парке по ул. Октябрьской на новогоднем празднике с главными героями — Дедом Морозом и Снегурочкой, красавицей-Ёлкой, а также героями мультфильма «Маша и Медведь». Подготовлены развлекательные локации, выступления творческих коллективов Красноярска.

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Маленькие гости смогут не только поучаствовать в мероприятии, но и покататься на ледяных горках и сфотографироваться с ледяными фигурами городка. Праздник продолжится до 18:00.

Также перенесен один из конкурсов фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» — в номинации «Детские команды»: с 24 на 26 декабря. Детский конкурс стартует в понедельник в 11:00 на восточной части острова Татышев. Награждение команд пройдет в этот же день в 15:00.

Добавим, в районных администрациях, например, в Свердловском районе, сообщают об изменении графика новогодних праздников во дворах. Узнать точную дату и время проведения праздника в отдельном дворе жители могут в своих УК или ТСЖ. Кроме того, объявления о проведении праздников должны быть размещены в подъездах многоквартирных жилых домов.