Предновогодняя неделя в Красноярске будет теплой

На наступившей неделе, последней в уходящем году, в Красноярске установится теплая для зимы погода: дневная температура воздуха не будет опускаться ниже −10 °С.

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По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, сегодня днем в краевом центре будет −7 °С. Во вторник ожидается небольшое похолодание — до −10 °С. Однако уже в среду столбики термометров в светлое время суток станут показывать −5° — такая погода простоит в городе до конца года.

1 января, в воскресенье, в Красноярске потеплеет еще немного — до −2°.

Завтра, 27 декабря, в столице края будет ясно, со среды по пятницу возможен небольшой снег, а в канун Нового года ожидается погода без осадков. В воскресенье снова может пройти снег. Ветер на наступившей неделе будет дуть преимущественно с южного и юго-западного направления со скоростью 2-3 м/с.