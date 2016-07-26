В Красноярске сегодня: вопросы мэру и спасение из дыма

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 26 декабря.

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По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в краевом центре будет наблюдаться переменная облачность, днем осадков не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит от −8 до −10°С. На автодорогах сохраняется гололедица.

С 11:00 до 12:00 глава Красноярска Эдхам Акбулатов проведет «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы горожан. Вопросы можно будет задавать по телефонам (391) 2-117-117, 2-115-789.

В 11:00 городские спасатели проведут учебно-показательное спасение пострадавшего при задымлении в здании. В мероприятии примет участие глава департамента городского хозяйства Игорь Титенков. Показательное спасение проведут в здании по ул. Брянская, 63а.

В 11:40 от Красноярского железнодорожного вокзала отправится в путь музей-троллейбус маршрута № 7, оформленный фотографиями с изображением музея-усадьбы В. И. Сурикова и цветными фотокопиями работ художника.

В 15:00 красноярцы смогут поучаствовать во всероссийском флешмобе, посвященном 100-летнему юбилею заповедной системы России. Горожанам предложат записать видеопоздравление для заповедников страны. Мероприятие пройдет на территории Гранитного карьера, со стороны восточного входа в заповедник «Столбы». Участники смогут добраться туда самостоятельно или на автобусе, который в 14:55 отправится от конечной остановки автобусов № 37.

В Горсовете сегодня обсудят вопрос оказания поддержки дольщикам, пострадавшим от действий застройщиков «СибСтройИнвест», «ЭКО ПРОМ» и ПСК «Союз».

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В 16:30 программу XI Зимнего суриковского фестиваля искусств официально откроет книжно-иллюстративная выставка «Суриков и Красноярск». Она разместится в библиотеке им. М. Горького (Перенсона, 32).

В 18:00 в микрорайоне Солнечный состоится праздничное открытие новогодней ёлки. Гостям обещают театрализованную программу с участием творческих коллективов.

В 19:00 в Зале торжеств краевой филармонии (Мира, 2б) начнется концерт «По следам „Голубого огонька“» (6+). Гости рассядутся за столиками, сервированными в новогоднем стиле.