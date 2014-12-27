На ул. 9 Мая в Красноярске запланировали новый ТЦ

В Красноярске готовятся выставить на аукцион земельный участок под новый торговый центр в Советском районе. Департамент муниципального имущества и земельных отношений мэрии опубликовал список участков, право на аренду которых планируется продать на торгах в январе-феврале 2017 года.

Всего в списке 18 лотов, большинство из которых предназначено под предприятия обслуживания автотранспорта (гаражи, стоянки, автозаправочные станции, мойки, мастерские), склады, а также логистический центр и производственную базу.

Кроме того, один из участков в Советском районе, на пересечении улиц Шахтеров и 9 Мая, предназначен для возведения торгового либо торгово-развлекательного центра. Его площадь — 59,4 тыс. кв. м, начальная цена — около 32 млн рублей.

Материалы по теме IKEA обзавелась участком в черте Красноярска

Напомним, в этом же районе находятся крупные торговые центры «Планета» и «Доммер», гипермаркет «Лента» и строится магазин спортивных товаров «Декатлон». Кроме того, участок неподалеку арендовала компания IKEA, которая также планирует возведение там торгового центра.