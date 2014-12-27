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На ул. 9 Мая в Красноярске запланировали новый ТЦ
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На ул. 9 Мая в Красноярске запланировали новый ТЦ

27 декабря 21:17
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В Красноярске готовятся выставить на аукцион земельный участок под новый торговый центр в Советском районе. Департамент муниципального имущества и земельных отношений мэрии опубликовал список участков, право на аренду которых планируется продать на торгах в январе-феврале 2017 года.

Всего в списке 18 лотов, большинство из которых предназначено под предприятия обслуживания автотранспорта (гаражи, стоянки, автозаправочные станции, мойки, мастерские), склады, а также логистический центр и производственную базу.

Кроме того, один из участков в Советском районе, на пересечении улиц Шахтеров и 9 Мая, предназначен для возведения торгового либо торгово-развлекательного центра. Его площадь — 59,4 тыс. кв. м, начальная цена — около 32 млн рублей.

Участок 24:50:0400415:42, предназначенный под торговый центр. Справа — территория ледовой «Арены.Север»
Публичная кадастровая карта Росреестра
Примерное расположение участка
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Напомним, в этом же районе находятся крупные торговые центры «Планета» и «Доммер», гипермаркет «Лента» и строится магазин спортивных товаров «Декатлон». Кроме того, участок неподалеку арендовала компания IKEA, которая также планирует возведение там торгового центра.

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