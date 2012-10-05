Сеть Tele2 в Красноярском крае готова к Новому году

Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам в новогоднюю ночь. Технические специалисты компании протестировали работу сети связи со специальными настройками, которые позволяют минимизировать вероятность перегрузок сети даже при значительном росте голосового трафика. Эти настройки уже действуют на базовых станциях в торгово-развлекательных центрах Красноярска и местах проведения праздничных мероприятий.

Основа для стабильной работы сети на новогодних каникулах закладывалась на протяжении всего года. Были запущены новые контроллеры базовых станций, расширена емкость действующих передатчиков и узлов связи. За год количество базовых станций Tele2 стандарта 3G в Красноярском крае увеличилось на 34 %. Были построены новые и модернизированы имеющиеся базовые станции 28 городах и районах края.

Основным направлением работы было развитие быстрого мобильного интернета. В результате средняя скорость мобильного интернета в сети Tele2 в Красноярском крае выросла вдвое. Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло в 1,5 раза, а объем потребляемого интернет-трафика — в 2,8 раза.

Пик нагрузки на сеть традиционно приходится на период с 18 часов 31 декабря 2015 года до 8 часов 1 января. Например, в прошлом году красноярские абоненты Tele2 за эти 12 часов сделали больше двух миллионов звонков.