Влюбленная пара победила в конкурсе фотографий в ледовом городке Татышев-парка

Дирекция спортивно-массовых мероприятий Красноярска и интернет-газета Newslab.ru подвели итоги фотоконкурса «КосмоЛёд». Победителем стал красноярец, выложивший фотографию своей любимой женщины на фоне скульптуры изо льда на острове Татышев.

Напомним, конкурс проводился в течение нескольких дней. Красноярцам предложили принять участие в фотоконкурсе, где все желающие могли посоревноваться в оригинальности. Основным требованием было то, чтобы на фотографии присутствовали скульптуры ледового городка Татышев-парка, а сам участник мог быть как единственным присутствующим в кадре так и с друзьями, родителями или даже с животными.

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Жители краевого центра ответственно подошли к участию в конкурсе и публиковали по 2-3 фотографии, чтобы повысить свои шансы на победу. Но от каждого участника учитывалась только один фотоснимок. За время проведения фотоконкурса в официальной группе острова Татышев в «ВКонтакте» в конкурсный альбом было добавлено 140 фотографий.

Победителем же стал красноярец Александр Миронов, который сделал фотографию своей девушки на фоне ледовой скульптуры. За этот снимок влюбленная пара получит в подарок фотоаппарат. Торжественное награждение состоится в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017», которая пройдет в Красноярске 11 февраля.