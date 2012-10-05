Дайджест Newslab.ru: Долой пробки!

В Красноярске побороли семь пробок-гигантов — мэрия отчиталась о важной транспортной победе. Финальным аккордом стало открытие новой развязки на 2-й Брянской. Почитайте и скажите в комментариях, стало ли проще ездить по городу?

Спокойный февраль После первых теплых дней февраль сожмёт Красноярск в суровых зимних рукавицах — готовьтесь к ночным заморозкам до −30 и редким солнечным дням. Впрочем — обо всём по порядку!

Как это сделано: детский технопарк «Кванториум» Космос, робототехника, дизайн, нанотехнологии — у талантливой молодёжи Красноярска недавно появилась уникальная возможность реализовать свои самые смелые мечты. Директор детского технопарка «Кванториум» Сергей Кёниг ответил на вопросы восьмиклассников гимназии № 1 «Универс» о том, как и для кого будет работать недавно открывшийся образовательный проект.

«Наша цель — выйти за пределы традиционного и устаревшего» Компания Tele2 запустила услугу «Перенос остатков». Она позволяет переносить на следующий месяц неиспользованные минуты, SMS и интернет-трафик пакетных тарифов. Уникальный для отечественного телекома продукт — часть новой бизнес-стратегии Tele2. Оператор намерен выводить на рынок нестандартные предложения и развивать цифровые партнерские сервисы, в том числе финансовые.

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