Красноярка год ждала достройки бани и отсудила 200 тысяч

Красноярка отсудила у строителей более 200 тыс. рублей за сданную с просрочкой некачественную баню. Компания «Комфортстрой 24» обязалась за 3 месяца построить баню из бруса, но сдала объект с годовой просрочкой.

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Стоимость заказа, включая частичную закупку материалов, составила 345 тыс. рублей. Однако в назначенный срок баня не была построена. Её не завершили и еще через 3 месяца, поэтому в июне 2015 года женщина предъявила фирме претензию, в которой просила достроить баню за 10 дней и уплатить неустойку за просрочку. Ответа не последовало, поэтому она обратилась в суд. Во время рассмотрения дела баню все же достроили. При этом строительно-техническая экспертиза выявила несоответствие качества выполненных монтажно-строительных работ действующим нормам и проектной документации.

Установив нарушение сроков выполнения работ по договору и наличие дефектов, в 2016 году Свердловский районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Комфортстрой 24» в пользу заказчицы 119,7 тыс. рублей расходов на устранение недостатков строительных работ, 35 тыс. рублей неустойки, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда, 5 тыс. рублей штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке и 20 тыс. рублей судебных издержек по оплате услуг представителя.

В доход местного бюджета с ответчика была взыскана госпошлина — 4,6 тыс. рублей. В апелляционной жалобе представитель истицы просил удовлетворить иск в полном объеме, считая необоснованным снижение сумм неустойки и штрафа.