Красноярец с пистолетом ограбил два банка за вечер и попался

В Красноярске мужчина с пистолетом ограбил отделения двух банков. О случившемся рассказали в пресс-службе городской полиции. Первой жертвой нападения стало отделение на улице Воронова, название банка не уточняется

Сообщение о ЧП поступило в полицию сегодня в 19 часов. На место отправилась следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в помещение банка зашел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Сотрудница учреждения передала ему пакет с 8000 рублей, после чего злодей скрылся.

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Спустя некоторое время аналогичное сообщение поступило с ул. 9 Мая. Там работники банка успели нажать тревожную кнопку, и на вызов прибыли частные охранники и сотрудники Росгвардии. Нападавшего успели схватить — им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина. Сейчас он доставлен в отдел полиции.

В одном из банков разбойник произвел два выстрела в пол. Эксперты изымают орудия преступления и пули. Рядом с банком полицейские нашли и автомобиль, на котором приехал злоумышленник. Обстоятельства устанавливаются.