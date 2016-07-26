Авторские модели самолетов 100-летней давности показали красноярцам

В Красноярске открылась выставка «Крылья Родины. Начало пути», представляющая более 100 авторских моделей самолетов начала XX века.

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Посетители могут увидеть модели первого аэроплана, сконструированного Я. М. Гаккелем, который был полностью разработан и построен в России. Также среди экспонатов — модели военных самолетов времен Первой мировой войны, находившихся на вооружении российской армии: первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец», истребители «Моран» и «Ньюпор», бомбардировщик «Фарман».

Кроме моделей самолетов, на выставке представлены книги об истории русской авиации, авиации Сибири и фотографии.

Модели принадлежат члену клуба военно-исторической миниатюры «Колибри» Владимиру Крахину. С выставкой можно познакомиться до конца февраля в выставочном холле 3-го этажа Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Вход свободный.