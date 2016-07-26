Лже-наследник обманул нотариуса и присвоил дом бывшей жены

В Енисейске мужчина обманул нотариуса и присвоил дом бывшей жены, сообщили 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Сегодня в МО МВД России «Енисейский» было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который мошенническими методами присвоил дом своей бывшей жены. Как отметили в пресс-службе, супруги были в разводе, но это не помешало мужчине после смерти женщины оформить у нотариуса документы, дающие ему право на наследование имущества. Факт развода «наследник» скрыл, а кроме этого не сообщил, что у его бывшей жены есть сын, который и должен был стать владельцем имущества.

Появившийся через некоторое время молодой человек потребовал вернуть имущество, а затем подал заявление в полицию, оценив причиненный ему ущерб в сумму более 280 тыс. рублей. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — пояснили в пресс-службе.