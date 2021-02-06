Определились финалисты конкурса на лучшее название жилого комплекса на ул. Дудинской

Строительная группа «МЕНТАЛ-ПЛЮС», в которую входит ООО «Уютный дом 2001», выбрала финалистов конкурса на самое интересное и оригинальное название для будущего жилого комплекса в Советском районе Красноярска.

Как рассказали организаторы, на конкурс поступило более 500 вариантов. Жюри выбрало два названия, которые теперь будут претендовать на главный приз в 10 тыс. рублей. Это название City stars («Город звезд») со слоганом «Дом, где исполняются мечты!» и «Лучи» со слоганом «Позволь себе луч счастья».

Теперь с 15 февраля по 5 марта на красноярских телеканалах будут транслироваться два ролика, в основе которых заложены концепции названий «Лучи» и «Город звезд». Ролик, получивший наибольший отклик в виде обращений в отдел продаж застройщика, станет победителем.

Также решено наградить призами — сертификатами, по которым можно приобрести квартиру в новом ЖК со скидкой, — восемь участников. Это авторы названий «Олимп», «Галактика», «Большая пятерка», «Великолепная пятерка», «Светлый Яр», «Созвездие», «Квинтет», «Имени маршалов ВОВ». Поощрительный приз получит самый юный участник конкурса — автор названия «Атлант». Призы можно получить по адресу: ул. Молокова, 37а, 14 этаж, в течение всего февраля.

Жилой комплекс появится на месте складов и гаражей на ул. Дудинской, ранее здесь была фабрика пианино. Он будет состоять из пяти 25-этажных домов, объединенных общей галереей. Объекты инфраструктуры займут площади на первых этажах. По проекту в жилом комплексе будут свой продовольственный супермаркет, мебельный магазин, аквазона, торговые центры. В будущем появятся новые магазины, кафе, кинозал, спортивные центры и административные помещения. Предусмотрены детские площадки, просторные подземные и наземные парковки.

Одно из преимуществ нового ЖК — удобство расположения. Дома буквально возвышаются над Стрелкой — рядом с историческим центром города, но на отдалении от оживленной магистрали Партизана Железняка, что создает тишину в квартирах.

Будущим новоселам представлен весь спектр квартир: студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные. В «МЕНТАЛ ПЛЮС» добавили, что малые двухкомнатные квартиры площадью 48 и 49 кв. м по стоимости сравнимы с однокомнатными на престижной Взлетке, но имеют ряд преимуществ: отдельная небольшая комната, предназначенная по желанию хозяев под личный кабинет, гардеробную или небольшую детскую. Продажи квартир в первом доме уже начались.

Застройщик ООО «Уютный дом 2001»

проектная декларация на сайте uyutnyi-dom2001.ru и mental-plus.ru

тел. (391) 219 00 20

адрес: ул. Молокова, 37а