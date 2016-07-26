В погоне за парковкой «Волга» разбила стоявшие на местах для инвалидов иномарки (видео)

В центре Красноярска в погоне за парковочным местом «Волга» разбила две дорогие иномарки.

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Авария на ул. Марковского произошла, по данным камеры наблюдения, сегодня, 6 февраля, около 15:00. Водитель автомобиля «Волга» остановился с нарушениями на проезжей части ул. Марковского около дома № 43, а затем заметил освободившееся место на парковке напротив, рядом с домом № 56. Пересечь проезжую часть он решил непосредственно перед подъезжающим автобусом 89-го маршрута и допустил столкновение.

От удара отечественный автомобиль отбросило на два припаркованных автомобиля — Porsche Cayenne S и Renault 4007. На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что у дорогих автомобилей повреждены задние бамперы, кроме этого они уронили дорожный знак, обозначающий парковку для инвалидов. «Волга» получила значительны вмятины.

По данным ГИБДД при происшествии никто из людей не пострадал. На месте сейчас работали сотрудники дорожной полиции.

В комментариях красноярцы отметили, что оба дорогих автомобиля занимали места для инвалидов.

«Интересно, им при оформлении ДТП штраф выпишут?» — поинтересовался один из жителей города. В ГИБДД пояснили: если у владельцев поврежденных автомобилей не окажется доказательства того, что они имели право занимать это место, в их отношении безусловно будет составлен материал о нарушении.

Владельцу «Волги» красноярцы наоборот посочувствовали, отмечая, что из-за секундной невнимательности человек вынужден будет выплачивать большую сумму за причиненный ущерб.