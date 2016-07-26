В Красноярске открылась выставка работ художника Владимира Капелько «Станция Петушки». Выставка приурочена одновременно к году Огненного Петуха по восточному календарю и юбилею художника, которому в 2017 году исполнилось бы 80 лет.

Организаторы выставки считают своим долгом сохранять наследие художника: «Мы его помним и любим. А он любил размах и искренность в людях. Любил все красивое. Любил „все зверье, всех птиц, жуков, гадов, бабочек и женщин. Самый любимый зверь — петух!“. Больше всего любил петухов, и потому они не сходили с его полотен».

Работы из серии «Петухи» написаны в разное время, но вместе они образуют целостность чувств художника по отношению к этому удивительному животному. К году Петуха Владимир Капелько написал порядка 600 картин, многие из которых уже давно находятся в разных точках земного шара. Кураторы выставки попытались частично восстановить эту коллекцию для красноярского зрителя.

Владимир Капелько (1937-2000) — художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный деятель, член Союза художников СССР, заслуженный художник Российской Федерации, изобретатель всемирно известного метода эстампажного копирования наскальных рисунков.

Выставка работает в галерее «Отдел» (МТБЦ «Пилот», ул. Аэровокзальная, 10) до 16 марта. Вход свободный.