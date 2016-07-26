СУЭК направила более 200 млн рублей на социальные программы для своих работников в крае

Сибирская угольная энергетическая компания в 2016 году направила около 200 млн рублей на реализацию социальных программ на предприятиях Красноярского края. Основным направлением стало обеспечение социальных и трудовых льгот сотрудникам предприятий и членам их семей, а также ветеранам отрасли.

Наиболее востребованными льготами у угольщиков традиционно являются лечение и оздоровление. В прошлом году отдохнули и поправили здоровье в санаториях Сибири и юга России около тысячи человек, то есть практически каждый пятый работник красноярских предприятий СУЭК. Побывать на курортах Черноморского побережья, в Алтайском крае, Новосибирской и Иркутской областях смогли и около 700 детей сотрудников — им на деньги СУЭК приобрели путевки в летние лагеря, родителям оставалось доплатить всего 5 % от стоимости. Компания также взяла на себя расходы на проезд сотрудников и членов их семей к месту отдыха и обратно — этой льготой воспользовались более 540 человек.

Для сохранения здоровья работников на предприятиях действует система добровольного медицинского страхования. Сегодня СУЭК сотрудничает более чем со 170 ведущими медицинскими учреждениями Красноярского края и Восточной Сибири, что дает горнякам возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, включающую консультации узких специалистов, не представленных в поликлиниках малых городов, без очередей и в любое удобное для них время.

Сотрудники и ветераны предприятий СУЭК, проживающие в частном секторе, получают бесплатный уголь для отопления своих домов, а жители благоустроенных квартир — компенсацию за энергоресурсы.