Сбивший подростка водитель «Мерседеса» объяснил, почему уехал с места ДТП (видео)

Сбивший подростка-нарушителя в красноярском Северном водитель «Мерседеса» объяснил, почему уехал с места ДТП.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 февраля на перекрестке улица 9 Мая — проспект Комсомольский. 17-летний парень пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и его сбила машина, которая, предположительно, проехала проехала на желтый сигнал светофора.

В результате несовершеннолетний получил травмы, а водитель с места ДТП скрылся.

Подросток рассказал, что его сбил белый седан марки Mercedes. Полицейские объявили его в розыск и призвали горожан сообщать любую информацию о водителе. Сегодня стражи порядка сообщили, что смогли найти автомобилиста своими силами — в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Им оказался 22-летний молодой человек, в отношении которого уже составили административный материал за оставление места ДТП. В настоящее время дело рассматривается в мировом суде Советского района, ему грозит лишение права управления на 1,5 года либо административный арест до 15 суток.

Автомобилист пояснил полицейским, что после ДТП он остановился и решил, что пешеход не пострадал, поэтому он и уехал. С его слов, он узнал об этом от самого сбитого мальчика, но полицейским пока достоверно неизвестно, действительно ли водитель поговорил с пешеходом.

В этой связи в полиции еще раз напомнили о том, как следует действовать при ДТП с участием пешехода: