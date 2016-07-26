Красноярских водителей попросили выбрать схему движения для кольца Калинина — Маерчака. О проведении опроса сегодня сообщили в местном отделении Федерации автовладельцев России.

Вопрос об организации движения на кольце рассматривался 3 февраля на рабочей группе по мониторингу улично-дорожной сети Красноярска.

«Дело в том, что выезд со стороны Кирпичного завода (там же двор ул. Калинина, 2в) имеет ширину 35 метров, также при съезде с кольца на ул. Калинина существует не регулируемый пешеходный переход. Было рассмотрено 5 вариантов, причем работу эту будут выполнять УКС г. Красноярска в рамках всей развязки, то есть не за новые деньги бюджета города. Просим оценить наиболее безопасный вариант либо предложить свой», — призвали общественники, опубликовав несколько схем, отличающихся формой кольцевой развязки и расположением участков, разделяющих въезжающие и съезжающие потоки.

Сами они предварительно заявили, что считают наиболее оптимальным первый. Также водители могут предложить свой вариант.