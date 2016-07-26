Аккуратно опрокинувшийся водитель удивил красноярцев (видео)

В Советском районе Красноярска водитель аккуратно перевернулся на иномарке — ДТП произошло в девятом часу вечера воскресенья. Автомобилист не пострадал, а то, как он опрокинул свою машину, удивило пользователей соцсетей.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как водитель, выезжая на улицу Краснодарская с проспекта Комсомольского, решил обогнать поток по крайней левой полосе. Но не справился с управлением на повороте, врезался в разделяющий потоки металлический забор и перевернулся на крышу. «Аккуратно так, лениво, никому не мешая, перевернулся», — пошутили интернет-пользователи.

Сообщается, что ДТП было одиночным. При этом другие водители не остались равнодушными, остановились и пошли помогать попавшему в беду автомобилисту. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что сам он в случившемся не пострадал.

Среди причин ДТП интернет-пользователи предположили неопытность водителя, невнимательность или опьянение. Однако в пресс-службе ГИБДД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не располагают данным о случившемся.