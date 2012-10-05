Дайджест Newslab.ru: Проклятые такси и красноярский Пикассо

«Это фантастика!»: маленький художник из Красноярска восхитил Максима Галкина. Юный любитель живописи из Красноярска выступил на шоу «Лучше всех» на Первом канале. Представляя участника, ведущий Максим Галкин назвал его одновременно красноярским Пикассо и сибирским Рембрандтом.

«В гробу я ваше „дешевле“ видала!»: за что проклинают такси Красноярска В рейтинге того, чем больше всего недовольны красноярцы, вместе с П-образными переходами и легендарным «черным небом» точно должны стоять такси. В сторону бомбил ежедневно летят проклятья — мы проверили Flamp и выбрали самые смачные отзывы красноярцев. Это же просто ужас, что с ними там случается!

Как это сделано: мониторинг экологической обстановки в Красноярске Замминистра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин рассказал Newslab.ru, как устроена система экологического мониторинга в Красноярске, где граждане могут узнать о текущей экологической ситуации в городе, и куда обращаться с жалобами на загрязнителей окружающей среды.

Самые популярные новости дня:

«Успокоенное движение» и проезд кольца: в России хотят изменить ПДД

Маршрутка переехала пассажирку возле остановки в Красноярске

«Зверская история»: Красноярцы ищут дом для осиротевших медвежат (видео)