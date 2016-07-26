Фрилансеров хотят лишить бесплатных медицинских полисов

Безработных и самозанятых могут лишить полисов ОМС — как сообщают «Известия», этим категориям россиян, по планам федеральных властей, будет полагаться только скорая помощь. О таких планах сообщило министерство здравоохранения РФ в докладе об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год.

В федеральном министерстве подтвердили разработку соответствующих поправок, уточнив, что это инициатива Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС): «Сейчас готовится законопроект „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования“. Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы».

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Поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. Сегодня страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств.

Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят. Таким образом, из системы могут исключить, например, репетиторов, сиделок, нянь и прочих.

Мнения экспертов по этому вопросу разделились: чиновники полагают, что инициатива действительно поможет сэкономить бюджетные деньги, а эксперты в области медицины считают, что это приведет к росту нагрузки на скорую помощь — они опасаются, что новая мера увеличит расходы бюджетов, так как человек, которому легко можно было помочь амбулаторно, в итоге будет через «скорую» проходить дорогостоящие процедуры в больницах.