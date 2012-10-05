Минздрав РФ опроверг лишение безработных бесплатной медицины

Минздрав РФ опроверг сообщения о планах лишать безработных полисов ОМС, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олега Салагая.

Напомним, ранее газета «Известия» распространила информацию о том, что чиновники хотят сохранить за безработными только право на вызов скорой помощи. Однако Минздрав и Федеральный фонд ОМС удивила эта информация, в ведомствах уверяют, что она не соответствует действительности и является искажением их позиции.

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Салагай подчеркнул, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии. По словам представителя федерального министерства, право бесплатной медицинской помощи для всех россиян закреплено в Конституции.

«Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь», — цитируют журналисты позицию министерства.