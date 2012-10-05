Красноярцам покажут, как правильно хранить вещи и не загромождать квартиру

Сеть салонов «Любимый шкаф» разработала для красноярцев уникальную систему эргономики «Магия пространства 5.0». С её помощью в любой квартире можно организовать пространство для хранения вещей так, чтобы каждый миллиметр от пола до потолка был задействован максимально эффективно.

Специалисты покажут, как лучше и правильно поставить шкаф, сколько сделать ящиков и где именно повесить полки с учетом особенностей помещения, ниш и углов.

«Магия пространства 5.0» решает три главные задачи: позволяет клиенту не переплачивать за ненужные перегородки и детали, наиболее эффективно расставить мебель в нестандартных помещениях, а также создать стильный интерьер, где все предметы мебели гармонично сочетаются друг с другом.

«Для того чтобы узнать, как работает „Магия пространства 5.0“, не выезжая из дома, можно просто пригласить к себе в гости нашего специалиста. Он предложит несколько вариантов эргономичного и стильного обустройства дома, с учётом размеров, пожеланий и бюджета клиента. Возможно, вашей квартире нужен шкаф-купе или небольшая уютная гардеробная, а вот с точки зрения эргономики будет рациональнее задействовать место под кроватью и разместить там полки. Эти и многие другие секреты теперь для вас поможет раскрыть наша компания», — рассказали в сети салонов.

Красноярцев ждут в любом из девяти салонов «Любимый шкаф» и приглашают создать своё уникальное мебельное решение, которое позволит сделать дом гораздо уютнее и комфортнее. Выбрать и реализовать понравившиеся проекты можно на сайте любимыйшкаф.рф. У сети салонов также есть страницы в Instagram и ВКонтакте.