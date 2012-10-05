Жечь траву в Красноярском крае станет «дороже»

Со следующей недели в Красноярском крае жечь траву станет «дороже», сообщил 14 апреля начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

На следующей неделе для предотвращения поджогов сухой травы в крае планируется ввести особый противопожарный режим. Уже сейчас, хотя еще не во всех территориях сошел снег, пожарным приходится за сутки тушить горящую траву до 100 раз. Однако штрафы не сильно пугают поджигателей — минимальная сумма составляет 1000 рублей, а максимальная, для юридических лиц, до 200 тыс. рублей. К тому же большинство уверено в том, что их не поймают.

Евгений Вершинин рассказал, что среди поджигателей в последнее время стали реже встречаться представители сельхозпредприятий, выжигающие траву на полях, они первыми поняли, что делать это не выгодно. Среди тех, кто оказывается виновниками происшествий — либо мальчишки, из хулиганства поджигающие поля, либо люди, которые случайно это сделали, выбросив непотушенную сигарету.

С 20 апреля в крае начнет действовать противопожарный период, и жечь траву станет вдвое дороже. Дополнительно к этому за дачными поселками и за местами отдыха спасатели пообещали установить присмотр с помощью беспилотников.

«Его может быть и не видно, но разрешение камеры такое, что лицо хорошо можно рассмотреть. За прошедшие сутки мы выявили 23 поджога травы, и все виновники будут привлечены к ответственности», — заверил Евгений Вершинин.