В красноярских колониях красят яйца к Пасхе

Осужденные исправительных учреждений Красноярского края готовятся отпраздновать Пасху.

В праздник православным осужденным предложат специальное праздничное меню. «В местных пекарнях пекут куличи, умельцы красят пасхальные яйца, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по краю. — Все яства по традиции освящаются. Так, сегодня, совершив молитву, отец Александр освятил святой водой пасхальные куличи в помещении столовой ГУФСИН».

В учреждениях ГУФСИН действуют 24 православных храма или часовни, а также 14 молитвенных комнат Русской православной церкви. Во всех них пройдут пасхальные богослужения, правда, не обязательно в воскресенье.

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«Не все священники смогут провести пасхальное богослужение в Светлое Христово Воскресенье в силу того, что у них, помимо тюремной паствы, есть собственные приходы, поэтому праздничные службы в колониях будут проводиться в течение всей пасхальной недели», — пояснил помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими, протоиерей Александр Косов.

В день Пасхи во всех исправительных колониях и следственных изоляторах края будут транслироваться праздничные телепередачи. Александр Косов зачитает пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Красноярской митрополии Пантелеимона.