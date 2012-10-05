«Неисправимую» телефонную террористку отправили в колонию

22-летняя жительница Красноярска, страдающая психическим заболеванием, проведет более двух лет в колонии-поселении за телефонный терроризм.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, девушка страдает «легкой умственной отсталостью». Она уже 12 раз сообщала о якобы заложенной где-то бомбе. В последний раз это произошло в октябре 2016 года: тогда красноярка «заминировала» отдел полиции № 5 на пр. Металлургов. Тогда пришлось проводить эвакуацию сотрудников, вызывать на место сотрудников службы безопасности и медиков.

Тем временем телефонная террористка попыталась сбить правоохранителей со своего следа.

«После сообщения о готовящемся взрыве М. извлекла сим-карту из сотового телефона, выбросила ее в мусор и как ни в чем не бывало вернулась домой. Рядом с домом, возле близлежащей речки, нечаянно утопила свой телефон», — рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.

Эти меры уйти от ответственности злоумышленнице не помогли. Полицейские установили номер, с которого был совершен звонок. Номер этот был зарегистрирован на имя звонившей девушки. Сотрудники полиции пришли к ней домой, однако внутрь она их не пустила, заявила, что ничего не делала, а телефон свой потеряла. Тем не менее, после получения доказательств девушку задержали.

Ленинский районный суд приговорил красноярку к 2,2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и одновременным лечением у психиатра.