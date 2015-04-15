Полсотни рыбаков дрейфует на льдине на одном из опаснейших водоемов края

Сегодня днём в Шарыповском районе, на водохранилище Березовской ГРЭС, оторвалась льдина с рыбаками. По предварительным данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, на льду находятся около 50 человек, автомобилей нет.

Случившемуся способствовали теплая погода и сильный ветер.

«Льдина длиной 1 километр и шириной 500 метров находится на расстоянии 250 метров от берега», — сообщают спасатели. На помощь людям выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Шарыповского района.

Спасательные работы ведут 45 человек, привлечено 15 единиц техники, включая 6 плавсредств.

Напомним, водохранилище ГРЭС считается у спасателей самым опасным водоемом: из-за слива теплой воды из системы станции лед здесь всегда слабый. Поэтому здесь по несколько раз в год случаются ЧП с рыбаками.