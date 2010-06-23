СМИ: пенсионерка из Назарово вернула деньги за баснословно дорогие кастрюли

Жительнице Назарово вернули деньги за купленные на «кулинарном шоу» дорогие кастрюли. Пенсионерка приобрела посуду в кредит на кабальных условиях, несмотря на предостережения от полицейских.

Напомним, скандальная презентация дорогой посуды фирмы EcoLife состоялась осенью прошлого года в назаровском музейно-выставочном центре. На закрытое мероприятие пригласили преимущественно пенсионеров. Во время презентации среди присутствующих проводили «лотерею», победители которой могли купить набор посуды не за 150, а за 100 тыс. рублей. Кредит обещали оформить на месте. Через некоторое время в происходящее вмешались полицейские — они задержали организаторов презентации, среди которых оказались граждане Польши и Украины.

Изначально журналисты сообщали, что ни один из гостей не решился купить дорогую посуду. Но затем выяснилось, что некоторые пенсионеры все же согласились на сделку, о чем позже пожалели.

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Сегодня стало известно, что одной назаровской пенсионерке удалось вернуть 148 тысяч рублей за посуду. Исполнять решение суда по этому делу пришлось приставам из города Курск — именно там зарегистрирована фирма. «В настоящий момент деньги уже поступили на счет заявительницы. Женщина наконец-то смогла погасить кредит, который брала в связи с покупкой дорогой посуды. Кастрюли до сих пор находятся у нее. Как рассказывает пенсионерка, из пяти она может пользоваться только одной. Остальные слишком тяжелые и неподъемные для женщины», — сообщает ИА «Назарово-онлайн».

Напомним, весной этого года аналогичное шоу состоялось в Красноярске. В происходящее по просьбе СМИ вмешались полицейские. Сколько человек купили посуду в этот раз, неизвестно.