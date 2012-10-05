В общежитии на Щорса произошел пожар (видео)

Сегодня утром в общежитии на ул. Щорса, 62 в Красноярске случился пожар в комнате на пятом этаже.

Возгорание произошло около 6 часов утра. По данным ГУ МЧС по краю, площадь пожара составила 12 кв. м. — в одной из комнат горели домашние вещи. Из-за задымления из общежития эвакуировали около 30 человек. Пожар был потушен за 14 минут.

Никто из людей при пожаре не пострадал, однако очевидцы рассказали в соцсети, что в дыму якобы задохнулась собака — эту информацию в МЧС пока не подтверждают.

Причина возгорания еще устанавливается. Местные жители предполагают, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.