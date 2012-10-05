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В общежитии на Щорса произошел пожар (видео)
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В общежитии на Щорса произошел пожар (видео)

16 апреля 11:48
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Сегодня утром в общежитии на ул. Щорса, 62 в Красноярске случился пожар в комнате на пятом этаже.

Возгорание произошло около 6 часов утра. По данным ГУ МЧС по краю, площадь пожара составила 12 кв. м. — в одной из комнат горели домашние вещи. Из-за задымления из общежития эвакуировали около 30 человек. Пожар был потушен за 14 минут.

В общежитии на Щорса выгорела комната
Фото: vk.com/ Сергей Черкашин
В общежитии на Щорса выгорела комната
Фото: vk.com/ Евгений Заковряжин
В общежитии на Щорса выгорела комната
Фото: vk.com/ghest_krsk24
В общежитии на Щорса выгорела комната
Фото: vk.com/ghest_krsk24

Никто из людей при пожаре не пострадал, однако очевидцы рассказали в соцсети, что в дыму якобы задохнулась собака — эту информацию в МЧС пока не подтверждают.

Пожар в общежитии на ул. Щорса

Видео: vk.com/kraschp

Причина возгорания еще устанавливается. Местные жители предполагают, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Пожар в общежитии на Щорса

Видео: vk.com/ Юлия Сузова

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