Американский доллар начал падение после слов Трампа

В четверг доллар США в целом потерял позиции на рынке Форекс. Так рынок отреагировал на слова президента США Дональда Трампа в интервью Wall Street Journal.
45-й президент Соедененных Штатов Америки заявил, что доллар становится «слишком сильным». Трамп выразил тревогу, что данный факт в конечном результате окажет негативные последствия. Он заметил, что «очень тяжело конкурировать, когда у нас сильный доллар, а другие страны девальвируют свои валюты».
Эксперты и трейдеры, которые используют best forex signals отмечают, что данные комментарии появились в тот момент, когда интересующиеся политическими и экономическими событиями люди начали предполагать, что 70-летнему Трампу выгодней сильная, а не слабая валюта. Но Трамп еще раз выразил свою мысль, что сильный доллар только навредит конкурентоспособности своей страны. Таким образом, усилив давление на доллар.
На фоне этих комментариев, американская валюта показала свой пятимесячный минимум против японской иены. С понедельника «вечнозеленый» потерял 1,8 % относительно иены. Повлияло на это и рост геополитической напряженности. Есть свежие опасения по поводу возможных военных действий США против Сирии и Северной Кореи. Евро оставался стабилен на уровне $1.0669, недалеко от шестидневного максимума $1.0675.
Доллар значительно потерял свои позиции на рынке Forex и против национальной валюты Швейцарии и Великобритании — франка и фунта стерлингов. Также индекс доллара в корзине основных валют упал на 0,6% до 100.100.
Доходность американских 10-летних казначейских облигаций составляла 2.244 процента после достижения 2.239 процентов в overnight. Это был почти самый низкий уровень за последние пять месяцев.
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