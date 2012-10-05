Американский доллар начал падение после слов Трампа

В четверг доллар США в целом потерял позиции на рынке Форекс. Так рынок отреагировал на слова президента США Дональда Трампа в интервью Wall Street Journal.

45-й президент Соедененных Штатов Америки заявил, что доллар становится «слишком сильным». Трамп выразил тревогу, что данный факт в конечном результате окажет негативные последствия. Он заметил, что «очень тяжело конкурировать, когда у нас сильный доллар, а другие страны девальвируют свои валюты».

Эксперты и трейдеры, которые используют best forex signals отмечают, что данные комментарии появились в тот момент, когда интересующиеся политическими и экономическими событиями люди начали предполагать, что 70-летнему Трампу выгодней сильная, а не слабая валюта. Но Трамп еще раз выразил свою мысль, что сильный доллар только навредит конкурентоспособности своей страны. Таким образом, усилив давление на доллар.

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На фоне этих комментариев, американская валюта показала свой пятимесячный минимум против японской иены. С понедельника «вечнозеленый» потерял 1,8 % относительно иены. Повлияло на это и рост геополитической напряженности. Есть свежие опасения по поводу возможных военных действий США против Сирии и Северной Кореи. Евро оставался стабилен на уровне $1.0669, недалеко от шестидневного максимума $1.0675.

Доллар значительно потерял свои позиции на рынке Forex и против национальной валюты Швейцарии и Великобритании — франка и фунта стерлингов. Также индекс доллара в корзине основных валют упал на 0,6% до 100.100.

Доходность американских 10-летних казначейских облигаций составляла 2.244 процента после достижения 2.239 процентов в overnight. Это был почти самый низкий уровень за последние пять месяцев.