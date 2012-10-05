На ул. Партизана Железняка появятся новые парковочные места

В Красноярске в районе краевой клинической больницы обустроят новые парковочные места, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня площадь возле больницы занимают павильоны, которые, отмечают мэрии со ссылкой на мнение горожан, не решают в этом месте социальных задач. С точки зрения посетителей больницы, намного важнее иметь возможность подъехать к медучреждению.

«Сегодня мы привезли мою маму на многочасовое обследование. Но на территорию больницы заезжать нельзя, пришлось искать парковочное место, и скажу, что найти нам его удалось только спустя 3 круга на той стороне дороги, пришлось ещё долго идти. То, что на этом месте хотят построить парковку, считаю абсолютно грамотным решением. Я и раньше не особо понимала, для чего здесь такое большое количество цветочных павильонов. Мы сюда ездим не за цветами, а за медицинской помощью и достаточно часто. Посмотрите, сколько здесь пациентов», — поделилась жительница Ачинска Ирина Антонюк.

Главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин добавил: «У нас выводится из эксплуатации достаточно большая территория, на которой сегодня находятся автомобили, в том числе пациентов или посетителей, которые к нам и приезжают в больницу. Тема парковки обсуждается уже несколько лет на территории больницы и, к сожалению, сделать достаточно количество мест для всех желающих мы не можем».

Материалы по теме В погоне за парковкой «Волга» разбила стоявшие на местах для инвалидов иномарки (видео)

По проекту в районе Краевой клинической больницы в рамках благоустройства и ремонта улично-дорожной сети, которые намечены на предстоящее лето, появится более 60 парковочных мест. Павильоны, занимающие эту площадь, будут демонтированы. Предпринимателям, желающим продолжать свою деятельность, администрация Советского района предлагает компенсационные места.

Руководитель администрации Советского района Владислав Логинов пояснил: