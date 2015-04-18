В Красноярске придумали, как бороться с плаванием на льдинах

Для борьбы с плавающими на льдинах рыбаками в Красноярском крае предложено ломать лед около берегов. Такая инициатива была озвучена вчера, 17 апреля, во время комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в правительстве региона.

Напомним, 15 апреля в Шарыповском районе на водохранилище Березовской ГРЭС на оторвавшейся льдине длиной более километра оказались отрезанными от берега 118 человек, в том числе 15 детей. Как отметили представители администрации района, лишь 15 рыбаков были местными, а остальные приехали из Красноярска, а также из Кемеровской области. Всех людей удалось спасти, причем никому не потребовалась медицинская помощь, но затем председатель краевого правительства Виктор Томенко раскритиковал работу правоохранителей и спасателей, отметив, что все знают о нарушениях, но ни один нарушитель не оштрафован.

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На втором заседании комиссии по ЧС, которое прошло вчера с участием представителей всех надзорных и правоохранительных органов, отметили, что предупредительная работа слабо ведется на местном уровне. Что касается профилактики со стороны спасателей, то она проводится регулярно, но не имеет большой эффективности, потому что сами рыбаки относятся к предупреждениям безответственно.

По итогам совещания спасателям, представителям ГИМС, а также МВД было предложено чаще совместно патрулировать водоемы, своевременно закрывать ледовые переправы и быстрее рассматривать материалы для наказания нарушителей.

«Кроме того, решено также проводить превентивное разрушение ледового покрова в прибрежной зоне водоемов, чтобы сделать невозможным выход и выезд людей и транспорта на лед в несанкционированных местах», — пояснили в пресс-службе правительства.

Стоит отметить, что сегодня утром был зафиксирован очередной случай отрыва льдины с рыбаками на Красноярском водохранилище — в Курагинском районе спасателям пришлось выручать двух человек.

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