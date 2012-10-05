Утонувшего школьника продолжают искать после ледохода

Утонувшего мальчика в Канске ищут по берегам после ледохода, сообщили 18 апреля координаторы поисков в социальных сетях.

Напомним, 8-летний мальчик провалился под лед на реке Кан 13 апреля — вместе с другом он возвращался из школы по берегу реки, вышел на лед и упал в воду. Найти сразу его не удалось, хотя поиски были организованы с привлечением волонтеров из Красноярска. Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщали о том, что последним уроком у детей якобы был урок безопасности, где как раз рассказывали об опасности выхода на лед.

Вчера в социальных сетях снова начали собирать волонтеров на поиски мальчика. В понедельник работы приостанавливались из-за того, что лед стал разрушаться, на его поверхность вышла вода, и работать стало опасно, даже с учетом страховки с берега. Сегодня добровольные спасатели проверяют берега.

«Лёд на участке под мостом сорвало и унесло на отмель, что очень на руку, уровень воды падает», — пояснил координатор поисков.

В комментариях под сообщением о сборе добровольцы регулярно выкладывают фотографии находок, сделанных в реке. Сначала это был сапог подходящего размера и небольшой рюкзак, но родные ребенка пояснили, что они не принадлежат утонувшему мальчику. Сегодня поисковики нашли сотовый телефон и чью-то одежду, но она также не принадлежит ребенку, которого все ищут. Поиски продолжаются.

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