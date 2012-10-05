Красноярские школьники смогут поддержать участников Универсиады в рамках проекта «50 на 50»

В рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019 стартует проект «50 на 50», в котором могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений Красноярска и их учителя.

«50 на 50» — интерактивный проект, направленный на формирование групп поддержки спортивных делегаций игр и получение знаний об их странах, о выдающихся представителях зимних видов спорта, о культурных и географических особенностях стран, способах поддержки спортсменов в разных уголках планеты и так далее.

Для участия в проекте необходимо собрать команду, состоящую минимум из 15 человек, и выбрать страну-участницу Зимней универсиады-2019. На выбор — 50 стран, сборные которых приедут в Красноярск в 2019 году. От одного учреждения может участвовать только одна команда. Заявки принимаются с 3 по 5 мая 2017 года на электронную почту project50@krsk2019.ru.

Все участники проекта получат входные билеты на спортивные соревнования, входящие в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Кроме того, командам выдадут элементы экипировки болельщика в стилистике спортивных делегаций стран-участниц игр.

Если вдруг несколько команд отдадут предпочтение одной и той же сборной для поддержки, то между ними проведут конкурс «Визитная карточка». Участникам нужно будет подготовить презентацию, посвященную развитию спорта в выбранной стране. Специальная комиссия оценит работы и выберет победителя. Остальным командам будет предложено выбрать другую сборную для поддержки.

В рамках проекта запланировано несколько мероприятий. Например, уже в сентябре 2017 года организаторы проверят знания участников команд о странах (гимн, флаг, форма управления, руководство, достопримечательности и т.д.). Также школьные группы поддержки будут приглашать на трибуны всех тестовых соревнований Зимней универсиады-2019.

В течение всего проекта, который завершится в марте 2019 года, специальная конкурсная комиссия будет оценивать участников, чтобы выбрать победителей и призеров, которые получат дипломы и призы. Конкурсная комиссия оценит презентации команд и их участие в различных мероприятиях по следующим критериям: достоверность и актуальность информации, дизайн проекта, креативность и оригинальность информации, аккуратность и эстетичность оформления, уровень технического исполнения.

Все подробности об участии в конкурсе можно узнать в администрациях образовательных учреждений.

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Напомним, этот проект уже был успешно опробован во время проведения XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, который состоялся с 5 по 13 марта в Красноярске на территории краевой Академии биатлона. В школах, лицеях и гимназиях подготовили 21 группу поддержки. Около 350 детей во время соревнований активно болели за команды, «вооружившись» плакатами и флагами, а также подготовив кричалки и подарки. Лыжники-ориентировщики из других стран с большим удивлением смотрели на такую поддержку и говорили, что не ожидали такого теплого приема.

Организаторы проекта «50 на 50» — Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, главное управление образования администрации Красноярска, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.