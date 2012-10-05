«Ростелеком» представит на КЭФ проект интеллектуального видеонаблюдения

ПАО «Ростелеком» совместно с компанией «Ланит-Сибирь» представит в рамках Красноярского экономического форума проект системы интеллектуального видеонаблюдения в городской среде «Безопасный дом».

В его основе — программно-аппаратный комплекс, состоящий из камер наружного наблюдения, сети передачи данных и центра обработки и хранения информации. Проект предполагает размещение камер видеонаблюдения в подъездах (на площадках и в лифтах) и по внешнему периметру многоквартирных домов, в том числе на детских площадках, парковках, местах входа в подъезд и вывоза мусора. Система может контролировать работу сотрудников и подрядчиков УК, обеспечить сохранность общедомового имущества и территории.

Новизна системы «Безопасный дом» заключается в масштабе проработки ИТ-решения.

«Услугой видеонаблюдения пользуются многие УК и ТСЖ, в частности, в краевом центре, — рассказал генеральный директор ООО „Ланит-Сибирь“ Петр Кондратьев. — Однако слабое звено этих систем — отсутствие единой информационной базы данных и ограниченные возможности для оперативной обработки информации и аналитики. Представляемый нами проект позволяет не просто фиксировать, но и автоматически анализировать изображение, оценивать важность того или иного события, систематизировать получаемую информацию».

Однако «Безопасный дом», одновременно обслуживая ежедневную деятельность УК и ТСЖ, рассчитан и на более глобальную сферу применения. Оборудованные детекторами движения камеры способны реагировать на несанкционированные действия, появление или отсутствие на месте неподвижных предметов, имеют возможность распознавать лица и номера автомобилей с привязкой ко времени и месту. Это делает систему перспективной в плане поддержания правопорядка и безопасности, а также для борьбы с террористическими угрозами.

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Говоря о его социальной значимости, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев отметил: «Проект дает возможность интеграции с инфосистемами правоохранительных органов. Это в перспективе позволит включить городскую территорию в единое информационное пространство с различными уровнями доступа, которое как обслуживает частные интересы жильцов и управляющих компаний, так и поддерживает правопорядок на муниципальном уровне».

ПАО «Ростелеком» рассматривает возможность финансирования проекта за счет собственных инвестиций, что позволит снять единовременную финансовую нагрузку с жителей города. Особенный интерес к этому проекту, актуальному в условиях городской многоэтажной застройки, уже проявили УК и ТСЖ Красноярска, а также представители структур, обеспечивающих безопасность горожан.

На территории Красноярского края проект должен стартовать со столицы региона при участии Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». Планируется, что системой «Безопасный дом» в ближайшей перспективе будут оборудованы порядка 1800 домов ГУК «Жилфонд» в 7 районах города.