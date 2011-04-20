Красноярцам предложили провести ночь в библиотеке с играми и угощениями

В Красноярске пройдет всероссийская акция Библионочь — в рамках нее библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры будут работать вечером и ночью и представят специальную программу. Мероприятия пройдут 21 и 22 апреля, почти все из них будут бесплатными.

В краевой библиотеке 21 апреля с 19:00 до 02:00 можно будет побывать на «Сибирской ярмарке». Выбор темы связан со 195-летием Енисейской губернии.

Будут работать более 20 площадок с мастер-классами по сибирским ремеслам, выставками, книжной торговлей, спектаклями, ролевыми историческими играми, фотозонами. Атмосферу Сибири XIX века можно будет почувствовать в светском салоне XIX века или на губернском балу. На лекции о сибирском парадном столе можно будет продегустировать блюда традиционной кухни. В кинотеатре «Патеграф» покажут документальные фильмы о Енисейской губернии. Посетители познакомятся с дореволюционными газетами и журналами. Артисты театра кукол покажут фрагменты из спектаклей и проведут викторину с розыгрышем билетов. Приятным подарком для гостей станет акция прощения читателей-задолжников. С 00:00 библиотека будет выдавать бесплатные читательские билеты.

В Музее-усадьбе Г.В. Юдина 21 апреля с 18:30 до 22:00 программа «На (ино)странных берегах» будет посвящена книгам, путешествиям и путешественникам.

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Гостей ждут квесты, лекторий, книжная лавка, игры и культурные перемещения из Непала — в Сибирь, из Франции — в Гонконг. Одно из основных мероприятий — квест «Вокруг света за 80 дней». В его основе — популярный приключенческий роман французского писателя Жюля Верна (необходима регистрация). Красноярские путешественники расскажут о Сибири, Непале, Грузии и Африке, можно будет сделать фотографию в костюме путешественника, поиграть в настольные игры. Стоимость билета на Библионочь здесь — 100 рублей.

Красноярская краевая специальная библиотека приглашает гостей 22 апреля в 17:00 принять участие в Библионочи, посвященной Году экологии.

На входе гостей будет встречать Зеленый патруль. Площадка вестибюля «У леса на опушке» предложит мастер-класс по изготовлению букетов из воздушных шаров, а также фитобар «Библиотечный улей» с дегустацией травяных чаев, таежного меда и выставкой-продажей даров природы.

Красноярская краевая детская библиотека 22 апреля с 18:00 до 20:00 погрузится в «БиблиоСумерки». В течение всего вечера будет работать книгообмен, для самых маленьких читателей и родителей пройдут чтения вслух «Волшебных историй».

Все гости смогут посетить Библиотечный арбат: мастер-классы по изготовлению сувениров, рисованию «на холсте», песни под гитару, танцевальный мастер-класс. На одной из локаций состоится творческая встреча с красноярским писателем Марией Иониной. Самые активные пройдут кастинг на ведущего детской программы, которая будет размещена на сайте библиотеки.

В Красноярской краевой молодежной библиотеке 22 апреля в 19:00 пройдет акция «Классики тоже играли в классики!». Ярким событием станет шоу-программа иллюзий и фокусов.

Молодежная группа «Горизонт» исполнит для гостей оригинальные кавер-версии популярных классических музыкальных произведений под аккомпанемент скрипки и гитары. Японские танцы в экзотических костюмах продемонстрируют специалисты Японского центра СФУ.

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