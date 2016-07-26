В Северном на глазах у полиции и скорой сбили женщину (видео)

В красноярском микрорайоне Северном женщина-пешеход оказалась в «слепой зоне» и угодила под колеса автомобиля. ДТП произошло сегодня на пешеходном переходе на перекрестке улиц 9 Мая и Урванцева. Все случилось на глазах у медиков и полицейских.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как женщина перешла одну половину дороги, а как только ступила на вторую — ее сбила поворачивающая иномарка. Пешеход увидела машину и даже попыталась отскочить, но не успела и от удара упала на землю. На помощь ей бросились водители, а через несколько секунд к месту подоспели проезжавшие мимо машины скорой помощи и полиции. Во время ДТП они стояли на светофоре и подъехали к пострадавшей сразу же, как только для них загорелся разрешающий сигнал.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что сбил женщину 69-летний водитель автомобиля Renault Logan, он был трезв.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи отругали водителя за невнимательность. «Судя по всему, сначала на ямы смотрел, потом -на встречку, ну а потом пешехода за стойкой не увидел», — предположил один из них. Комментаторы также порадовались за пострадавшую, на помощь к которой так быстро подоспели врачи. Они отметили везение пешехода и сравнили развитие его событий с кинофильмом. «Самый быстрый приезд скорой и ГИБДД», — заявили они.