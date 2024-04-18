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Женщина-пешеход не дошла до перехода и попала под машину автоледи (видео)
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Женщина-пешеход не дошла до перехода и попала под машину автоледи (видео)

18 апреля 13:39
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В Железнодорожном районе Красноярска женщина не дошла 6 метров до регулируемого пешеходного перехода и угодила под машину. ДТП произошло в районе перекрестка ул. Копылова — Ладо Кецховели еще 15 апреля, но видео инцидента появилось в социальных сетях только сегодня.

На кадрах видно, как иномарка при повороте направо сбивает пешехода-женщину и везет ее на капоте. После пострадавшая упала на землю. Сразу же после ДТП из других машин на помощь пешеходу поспешили люди.

Сбитый пешеход на ул. Копылова - Ладо Кецховели

Видео: vk.com/kraschp

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Интернет-пользователи предположили, что за рулем машины находилась женщина и отругали ее за невнимательность, опасные маневры и плохую реакцию. Их удивило, что машина так лихо вошла в поворот и поздно затормозила. В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что автомобилем действительно управляла автоледи — девушка 28 лет. Пострадавшей женщине 50 лет. По предварительным данным полиции, она переходила дорогу не по переходу — она не дошла до него около 6,4 метров.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»:

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