«Законы в области экологии должны быть жёстче»: итоги первого дня КЭФ-2017

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, подводя итоги работы первого дня работы Красноярского экономического форума, выразил готовность принять целый ряд управленческих решений и внести изменения в экологические нормативы на основе предложений участников форума.

Глава региона отметил, что многие проблемы в сфере экологического управления связаны не с отсутствием средств, а с отсутствием новых идей, предложений. По его словам, это является основным ограничивающим фактором. Именно поэтому в этой сфере нужны новые программы действий.

«Предложения участников форума могут вылиться в целый ряд системных управленческих решений», — сказал Виктор Толоконский. Глава края выразил готовность сформировать молодежную команду для реформирования экологического управления. Эта команда может работать совместно с создаваемым сейчас в крае новым министерством экологии и рационального природопользования.

Кроме того, губернатор отметил важность изменений в сфере законодательства.

«Если мы будем только призывать сортировать мусор, то будем долго идти к своей цели. Нормативная позиция государства должна быть жестче. Это позволит добиться большего эффекта», — отметил Виктор Толоконский.

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В заключение глава региона призвал не потерять новые идеи и принимать на их основе конкретные решения в области экологии.

Напомним, вчера в рамках работы рабочих площадок форума было выработано несколько предложений в области экологических технологий, экокультуры, переработки отходов и т. д.