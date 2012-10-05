Специалист СГК представила на КЭФ культуру зеленого города-2035

Техник-метролог Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании Дина Разинкова на молодёжной площадке Красноярского экономического форума (КЭФ) выступила с презентацией на тему «Культура зеленого города Smart Green City». Она вошла в число лидеров «Поколения-2030» — благодаря высокому рейтингу по результатам выполнения кейсового задания на экологическую тему. В категорию «Лидер» попал 21 участник площадки, более 700 человек стали гостями.

В своём тестовом кейсе представитель теплоэнергетического предприятия проанализировала текущее состояние экологии в Красноярске, источники вредных выбросов, механизм формирования повышенного уровня загрязнения воздуха и предложила ряд доступных технологий для улучшения ситуации.

Это развитие общественного транспорта, совершенствование системы мониторинга выбросов промышленных объектов, выполнение мероприятий, заложенных в схему теплоснабжения Красноярска, скорейшее замещение малых котельных и так далее.

Ранее, с 15 по 19 апреля, для лидеров «Поколения-2030» была организована форсайт-сессия. Коллективным разумом, под руководством опытных тренеров, молодые активисты со всей России на «карте времени» создавали модель «зелёного» (то есть экологически благоприятного) будущего на основе уже имеющихся тенденций, потребностей общества, современных технологий, научных достижений, символов и образов. На форуме они представили результаты своей деятельности в форме докладов, сопровождая выступления слайдовыми презентациями.

Дина Разинкова, гипотетически переместившись в 2035 год, от первого лица рассказала о культуре и образе жизни людей в «зелёном городе» через 18 лет.

«Моё пробуждение происходит благодаря чипу, встроенному в запястье руки. Этот чип также контролирует состояние моего здоровья, подсказывает, какая пища для меня полезна в тот или иной день», — таким комментарием энергетик Красноярской ТЭЦ-2 сопроводила первый слайд. Дальше она описала день среднестатистического жителя мегаполиса через призму реалий будущего, таких как передвижение на бесколёсном автомобиле с самозаряжающимся двигателем, употребление биокомпонентов взамен соли и сахара, овощей, выращенных в вертикальных теплицах — биовегитариях, занятия космо-йогой и так далее.

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«Мы очень рады, что наша коллега успешно выдержала серьёзный конкурс и стала одним из лидеров на мероприятии российского уровня, — поделилась впечатлениями участник молодёжной площадки „Поколения-2030“, инженер отдела управления материально-техническими ресурсами Красноярской ТЭЦ-1 Екатерина Абросимова. — Выступление Дины было ярким и убедительным. Это не полёт фантазии, а именно проекция будущего. Если не в 2035, то в 2040 или чуть позже часть из того, о чём она говорила, может стать реальностью».

Делегатами молодёжной площадки «Поколение-2030» КЭФ активисты предприятий Сибирской генерирующей компании из Красноярского края становятся уже в третий раз. Возможности построения «Модели „зелёного будущего“» (это было главной темой площадки в этом году) рассматривали 9 молодых специалистов СГК региона.