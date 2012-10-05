«Не проскочил»: красноярский лихач пострадал в ночной аварии (видео)

В ночь на 23 апреля на перекрестке улиц Авиаторов и Молокова в Красноярске водитель «Тойоты» пытался «проскочить» на желтый свет и устроил ДТП. Он и стал единственным пострадавшим в этой аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На записи камеры наружного наблюдения видно, что водитель автомобиля Toyota Corolla на большой скорости двигался по ул. Авиаторов в сторону Октябрьского моста. На перекресток он выехал в момент, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофора и перпендикулярный поток начал движение. В результате Toyota столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114. Обе машины получили серьезные повреждения.

Водитель иномарки получил незначительные травмы, врачи скорой оказали ему помощь на месте. Водитель ВАЗа не пострадал.