В районе вантового моста в реке нашли тело

Из Енисея в Красноярске выловили тело утонувшего человека, сообщили 24 апреля в краевом учреждении «Спасатель».

В ежедневной сводке сообщается, что по телефону 112 позвонили отдыхающие, которые сообщили, что в реке около Вантового моста они заметили что-то похожее на человеческое тело. Спасатели выехали в район моста на лодке и обнаружили тело человека, которое извлекли и передали сотрудникам полиции.

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В ГСУ Следственного комитета информацию о находке подтвердили. По их данным, дело расследуется в Советском районе, но подробности происшествия пока не сообщаются.

Стоит отметить, что до сих пор не удалось найти тело утонувшего 13 апреля в реке Кан 8-летнего мальчика. Спасатели и волонтеры обходят берега, проверяют реку, но найти ребенка не удается.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: