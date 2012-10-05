Модернизацию генерирующего оборудования обсудили энергетики на КЭФ

Представители генерирующих компаний, законодательной и исполнительной властей страны в заключительный день работы XIV Красноярского экономического форума обсудили на круглом столе «Модернизация и новое строительство в электроэнергетике на основе замещения выбывающих мощностей» важные вопросы развития электроэнергетики.

Участники оценили существующую ситуацию в энергетической отрасли страны, итоги реализации первого этапа программы по договорам поставки мощности (ДПМ), формирование механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующего оборудования и представили свои идеи по усовершенствованию и замещению выбывающих электромощностей на территории России.

Генеральный директор Сибирской генерирующий компании Михаил Кузнецов отметил потребность в новых мощностях на территории страны, и в Сибири в частности, но подчеркнул, что к строительству стоит подходить осторожно:

«Существующих мощностей в Сибири не так много, как кажется. Через несколько лет вопрос с резервами в регионах СФО будет стоять особенно остро, и его надо будет решать. Но решать без фанатизма. Необходимости в строительстве огромных гигаватт мощностей нет. У нас есть риски понести огромные затраты на строительство, а также построить „не то и не там“. Хочу предостеречь всех участников процесса от строительства ради строительства. Ничего хорошего ни для генератора, ни для потребителя этот подход не принесёт».

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко отметил необходимость модернизации существующих энергообъектов на территории страны, подчеркнув, что при этом нужно очень внимательно проанализировать, что строить и сделать именно там, где в этом действительно есть необходимость. Отдельно он выделил, что нельзя рассматривать проблему модернизации электроэнергетики в отрыве от вопросов теплоснабжения:

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«У нас очень большой объем электроэнергии вырабатывается на станциях, работающих в режиме комбинированной выработки, и подавляющее большинство населенных пунктов живут в системе централизованного теплоснабжения. Сейчас важно решить проблему модернизации без отрыва от проблем с теплом. Наша задача — постараться сделать так, чтобы модернизация затрагивала именно те объекты, которые действительно ее требуют, и это должно быть выполнено с минимальными издержками и использованием текущей инфраструктуры. Модернизация однозначно нужна. Мы намерены создать механизмы и планируем сделать это до конца года»

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев в завершении разговора также указал на важность обсуждаемой темы, в том числе и для Красноярского края, и призвал энергетиков отнестись к процессам обновления электромощностей как к совершенствованию инфраструктуры. В этом случае энергетика будет органично вписываться в общее экономическое развитие, будет не просто локомотивом, а базой для стабильной работы крупного и среднего бизнеса, надежным источником энергии для населения.