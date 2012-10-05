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Модернизацию генерирующего оборудования обсудили энергетики на КЭФ
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Модернизацию генерирующего оборудования обсудили энергетики на КЭФ

24 апреля 18:03
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Представители генерирующих компаний, законодательной и исполнительной властей страны в заключительный день работы XIV Красноярского экономического форума обсудили на круглом столе «Модернизация и новое строительство в электроэнергетике на основе замещения выбывающих мощностей» важные вопросы развития электроэнергетики.

Участники оценили существующую ситуацию в энергетической отрасли страны, итоги реализации первого этапа программы по договорам поставки мощности (ДПМ), формирование механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующего оборудования и представили свои идеи по усовершенствованию и замещению выбывающих электромощностей на территории России.

Генеральный директор Сибирской генерирующий компании Михаил Кузнецов отметил потребность в новых мощностях на территории страны, и в Сибири в частности, но подчеркнул, что к строительству стоит подходить осторожно:

«Существующих мощностей в Сибири не так много, как кажется. Через несколько лет вопрос с резервами в регионах СФО будет стоять особенно остро, и его надо будет решать. Но решать без фанатизма. Необходимости в строительстве огромных гигаватт мощностей нет. У нас есть риски понести огромные затраты на строительство, а также построить „не то и не там“. Хочу предостеречь всех участников процесса от строительства ради строительства. Ничего хорошего ни для генератора, ни для потребителя этот подход не принесёт».

Гендиректор СГК Михаил Кузнецлв
Фото: пресс-служба СГК

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко отметил необходимость модернизации существующих энергообъектов на территории страны, подчеркнув, что при этом нужно очень внимательно проанализировать, что строить и сделать именно там, где в этом действительно есть необходимость. Отдельно он выделил, что нельзя рассматривать проблему модернизации электроэнергетики в отрыве от вопросов теплоснабжения:

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«У нас очень большой объем электроэнергии вырабатывается на станциях, работающих в режиме комбинированной выработки, и подавляющее большинство населенных пунктов живут в системе централизованного теплоснабжения. Сейчас важно решить проблему модернизации без отрыва от проблем с теплом. Наша задача — постараться сделать так, чтобы модернизация затрагивала именно те объекты, которые действительно ее требуют, и это должно быть выполнено с минимальными издержками и использованием текущей инфраструктуры. Модернизация однозначно нужна. Мы намерены создать механизмы и планируем сделать это до конца года»

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев в завершении разговора также указал на важность обсуждаемой темы, в том числе и для Красноярского края, и призвал энергетиков отнестись к процессам обновления электромощностей как к совершенствованию инфраструктуры. В этом случае энергетика будет органично вписываться в общее экономическое развитие, будет не просто локомотивом, а базой для стабильной работы крупного и среднего бизнеса, надежным источником энергии для населения.

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