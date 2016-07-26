ВТБ кредитует Информационные спутниковые системы им. академика Решетнёва

Банк ВТБ предоставил АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года.

Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие космического комплекса системы „ГЛОНАСС“ до 2020 года».

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Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила:

«Очередное соглашение — подтверждение долгосрочных партнерских отношений банка ВТБ и АО „ИСС“. Уверены в том, что предоставленные ресурсы будут способствовать реализации задач, стоящих перед компанией».